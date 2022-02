Pro-Greco al bivio, FI vuole certezze: sindaco, “maggioranza c’è, aperture da opposizione”

Gela. Il dibattito sui punti all’ordine del giorno, all’assise civica, non è ancora iniziato, ma già i “fulmini” politici si sono fatti vedere. Non solo il colpo di scena del consigliere Alessandra Ascia, che ha lasciato il gruppo consiliare del Pd. Dai banchi di maggioranza, il forzista Carlo Romano si è rivolto al sindaco Lucio Greco. “Ci spieghi dove stiamo andando – ha detto – Forza Italia appoggia questa amministrazione dal 2019, ma è come se ci fosse sempre un tentativo di delegittimarla, fino al punto di creare contrasti, che ci hanno fatto perdere un consigliere importante come Luigi Di Dio. Noi appoggiamo l’amministrazione, ma vogliamo capire dove stiamo andando”. I forzisti non hanno per nulla condiviso la nomina del neo assessore Romina Morselli, almeno nel metodo. Dagli stessi banchi di maggioranza, anche se le distanze dal sindaco sono ormai enormi, i consiglieri di “Liberamente” hanno confermato la loro autonomia, sottolineando le troppe “reazioni a gamba tesa” dell’avvocato, riferendosi al caso delle dimissioni dell’ex assessore Giovanni Costa.