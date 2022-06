Pro-Greco ancora senza numeri, flop sul Pef: Ascia contro Sammito e Di Stefano

Gela. La maggioranza fa flop sul piano economico finanziario. I pro-Greco, questa sera, non sono riusciti a mettere insieme neanche i numeri per portare avanti la seduta, in seconda convocazione. Troppe assenze tra i banchi del fronte favorevole al primo cittadino. Il numero legale è caduto già alla prima votazione, su una richiesta di sospensione giunta dal consigliere di Db Gabriele Pellegrino. In totale, tra maggioranza e opposizione, in aula sono rimasti in nove. Il presidente Salvatore Sammito ha dovuto annunciare lo sciogliete le righe, ben prima del previsto. Il piano economico finanziario per il costo complessivo del servizio rifiuti dovrà attendere prima di essere valutato, così come il provvedimento sulla Tari. L’opposizione, in apertura, è stata durissima. Il consigliere di “Rinnova” Alessandra Ascia ha attaccato frontalmente. Prendendo spunto da quanto dichiarato dal capogruppo di Forza Italia Rosario Trainito (che su questa testata ha parlato di “un’opposizione che non lavora per la città”), ma anche dall’accusa del civico Rosario Faraci (che ieri in chiusura di seduta ha tuonato contro gli “atteggiamenti vergognosi” dell’opposizione) ha ribaltato le considerazioni, chiedendo conto e ragione al presidente dell’assise civica Sammito e al vicesindaco Terenziano Di Stefano, presente in aula insieme all’assessore Danilo Giordano. “Lei, presidente – ha detto rivolgendosi proprio a Sammito – dimostra la sua parzialità e di essere totalmente schierato con la maggioranza. E’ lei che si dovrebbe vergognare”. Ascia, tra le altre cose, ha lamentato i ritardi nella trasmissione degli atti. Sammito ha replicato, rimandando al mittente le accuse. “Ho agito esattamente come faceva lei, quando era presidente del consiglio comunale e gli atti sono stati trasmessi nei tempi previsti”, ha risposto. L’opposizione ha subito percepito le difficoltà dei pro-Greco, con numeri minimi in aula e tante assenze.