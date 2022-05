Pro-Greco ancora sugli immobili abusivi, fissato consiglio: in aula anche Montelungo

Gela. La prossima settimana potrebbe essere importante per superare lo scoglio, politico e amministrativo, degli immobili abusivi. E’ in programma un nuovo confronto in consiglio comunale, nel tentativo di giungere all’approvazione del regolamento per la gestione. E’ stata convocata una seduta dell’assise civica, fissata per il prossimo giovedì. Il regolamento ritorna in aula. Diverse settimane fa, ormai, i pro-Greco andarono in crisi, senza avere i numeri per l’approvazione. Il dibattito si bloccò dopo il primo articolo. Questa volta, la maggioranza dell’avvocato cercherà di trovare convergenze, magari coinvolgendo anche esponenti di opposizione. Dovrebbe essere valutato l’emendamento, stabilito durante una capigruppo preparatoria. Difficile imprimere modifiche consistenti ad un regolamento che è impostato sulle linee normative che definiscono la materia degli immobili abusivi. Il diritto di abitabilità può essere previsto solo per strutture realizzate, seppur senza autorizzazioni, entro il 1992. Ci sono state ulteriori verifiche, con i dirigenti e il segretario generale dell’ente, e le conclusioni sono state sempre uguali. L’emendamento dovrebbe servire a rafforzare la via che non passa dalla soluzione estrema delle demolizioni di immobili, che non abbiano i requisiti per la pubblica utilità. Il tema è molto complesso e delicato e anche il sindaco Lucio Greco ha chiesto di evitare “speculazioni politiche”. La procura e la prefettura seguono con molta attenzione le scelte del municipio.