Pro-Greco con numeri ridotti, su ricognizione partecipate cade subito il numero legale

Gela. La mossa iniziale non ha sortito gli effetti sperati. La maggioranza del sindaco Lucio Greco non è riuscita a far passare il prelievo del punto sull’atto di ricognizione delle partecipate dell’ente. Va approvato entro le prossime ventiquattro ore. Il centrista Incardona ha chiesto di dare priorità. Il centrodestra e l’opposizione, ad iniziare dal consigliere di FdI Salvatore Scerra, hanno subito contestato il fatto che gli atti in scadenza arrivino in aula, solo poche ore prima del termine finale. Non hanno partecipato al voto e i pro-Greco non sono riusciti ad avere autonomia.