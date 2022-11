Pro-Greco, confronto in corso nella Nuova Dc: cuffariani valutano le prossime scelte

Gela. Le valutazioni soprattutto politiche sono in corso. Tra gli alleati del sindaco Lucio Greco, sono principalmente gli esponenti della Nuova Dc a voler osservare con molta attenzione il quadro in evoluzione, anche a seguito dell’uscita di Forza Italia dalla maggioranza. Già negli scorsi mesi, non sono mancati inviti piuttosto energici rivolti al sindaco per cercare di rilanciare l’azione amministrativa. I cuffariani hanno fatto nuovamente il punto della situazione. Il rapporto con il sindaco e con la maggioranza non sembra messo in discussione, almeno per ora. Gli esponenti della Nuova Dc da tempo sono convinti che il passo da muovere sia quello che sdogani definitivamente l’amministrazione comunale dalla fase del civismo. Greco, a sua volta, ha parlato della necessità di una maggiore caratterizzazione della giunta, su una sponda che è comunque quella di centrodestra, anche se il resto del drappello in città sta all’opposizione (ora anche con Forza Italia). La Nuova Dc ha piena fiducia nell’assessore Giuseppe Licata e in consiglio c’è Vincenzo Cascino. Il punto interrogativo è quello del consigliere Gabriele Pellegrino, che per le regionali ha sostenuto la corsa dell’ex parlamentare Ars Pino Federico, sotto il simbolo della Nuova Dc. Fino ad ora, non ha mai ufficialmente aderito ed è all’opposizione del sindaco, tanto da aver firmato la mozione di sfiducia.