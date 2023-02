Pro-Greco, “dall’opposizione solito reframe contro il sindaco a danno della città”

Gela. Stretti tra la crisi finanziaria e l’opposizione politica, come è ormai evidente i pro-Greco cercano di rinsaldare le fila. Ancora una volta prendono le distanze dall’opposizione di centrodestra ma anche dagli ex alleati, ora lontani dal progetto dell’avvocato (compresi forzisti e civici). “Assistiamo attoniti al solito reframe della richiesta di dimissioni del sindaco che ha solo la colpa di non volere abbandonare la nave al misero destino da altri tracciato. Da un lato c’è chi vuole fortissimamente tentare il possibile e l’impossibile e dall’altra chi cerca esclusivamente il disimpegno da ogni responsabilità, credendo di farla franca davanti alla città. Chi non ha il coraggio di firmare una mozione di sfiducia né di dimettersi, chiedendo invece al sindaco di farlo. Chi pensa di doversi defilare persino dal ruolo di parlamentare regionale, sia esso di maggioranza che di opposizione, mettendo da parte le istanze del territorio che rappresenta – spiegano i pro-Greco – chi, piuttosto che tentare di portare alla ribalta nazionale la questione della sopravvivenza di quasi duecento Comuni siciliani in grave crisi finanziaria gioca a scarica barile, dimenticando di essere rappresentanti di questa comunità che li ha suffragati. Chi fa riunioni con chi attacca il sindaco e l’amministrazione dimenticando di averne fatto parte integrante tentando oggi una nuova legittimità politica. Chi, per anni, ha incassato politicamente e oggi per mera convenienza di bottega diventa oppositore di sé stesso pur di riciclarsi. Chi si erge a fine legislatore al solo fine di affossare gli sforzi di chi almeno ci tenta”.