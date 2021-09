Pro-Greco nell’incertezza, ora si cambia? L’azzeramento non è ancora tramontato

Gela. Oggi, il sindaco Lucio Greco ha riunito la sua giunta, seppur con qualche assenza, ma senza accennare, neanche minimamente, alla crisi politica in atto. Gli alleati, soprattutto quelli che attendono un pronunciamento dall’avvocato, non hanno molte certezze. Forza Italia spinge da mesi per un secondo assessore, ma ora ci sono i civici che vogliono guidare il processo politico in atto, ritornando allo “spirito” di due anni fa. Hanno già detto no al secondo assessore azzurro e le recenti uscite dell’assessore Nadia Gnoffo hanno inasprito i toni. Greco potrebbe perdere la componente di Italia Viva, mentre i “critici” di Liberamente non fanno passi indietro e il mandato esplorativo affidato al capogruppo Vincenzo Casciana difficilmente condurrà alla concordia “arcobaleno”. Una situazione complessiva sempre più intricata, che pare possa costringere l’avvocato Greco a fare gli “straordinari”, nel tentativo di disinnescarla. Così, non è ormai un’eresia politica neanche la strada dell’azzeramento. Tanti ne parlano, anche tra i consiglieri più vicini al primo cittadino. Potrebbe essere un segnale forte per riprendere un filo del discorso politico, che pare ormai interrotto. I “lealisti”, da “Un’Altra Gela” e fino ad “Una Buona Idea”, passando per “Impegno Comune” e l’indipendente Rosario Trainito, hanno anzitutto chiesto a Greco di verificare la tenuta della maggioranza. Per il vicesindaco Terenziano Di Stefano, che pare trovare sponde anche nel gruppo di “Un’Altra Gela”, bisogna ricominciare dal civismo, senza fughe in avanti dei partiti. I forzisti, in mancanza di un secondo assessorato, non escludono nulla, neppure l’addio alla giunta. Il deputato Ars Michele Mancuso, che strinse due anni fa il patto con l’avvocato, fa affidamento sulle “garanzie” ricevute da Greco.