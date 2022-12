Pro-Greco prendono le distanze da FI e Pd, “città non ha bisogno di commissari”

Gela. L’ha fatto il sindaco e lo condividono gli esponenti del suo gruppo politico, quello di “Un’Altra Gela”. I consiglieri più vicini all’avvocato chiedono alla città di non fidarsi di chi “per meri interessi di bottega, anziché fare gli auguri di buon lavoro alla nuova giunta tenta di azzopparla e delegittimarla ancor prima di vederla all’opera – spiegano – anteponendo improbabili carrierismi politici, invocando dimissioni del sindaco o mozioni di sfiducia che lascerebbero la città disamministrata e nelle mani di commissari provenienti da chi sa dove e nominati da chi sa chi”. Ritengono invece che la città possa comprendere “il momento difficile”. “Auguriamo ai gelesi i più cari auguri di un santo Natale e chiediamo loro vicinanza all’amministrazione comunale che con grandi sforzi sta cercando in ogni modo di evitare il baratro di un dissesto finanziario – aggiungono – che ha radici lontane e più recenti. Auspichiamo che i cittadini comprendano il momento particolare e facciano da sprono per poterlo superare”. Se chiaramente prendono le distanze da ex alleati come i forzisti e i dem, che sono tornati ad attaccare apertamente Greco e una nuova giunta “senza peso politico, invocano invece il ruolo delle forze “responsabili”.