Pro-Greco traballano? Sincero, “sindaco ha chiarito…noi leali”: nuovo vertice della “corrente” interna

Gela. “Le perplessità si dirimono quando c’è chiarezza sul metodo di scelta e il sindaco Lucio Greco, ieri, ha spiegato le ragioni delle sue nomine, a cominciare da quella dell’amministratore della Ghelas, che ha rivendicato”. Il capogruppo di “Una Buona Idea” Davide Sincero cerca di non premere sulla casella della tensione politica, interna all’alleanza del sindaco, e non vuole sentir parlare di passi indietro dei “civici” o di possibili ammutinamenti politici. “Noi siamo sempre stati leali e fin dall’inizio abbiamo creduto in un progetto, che è nostro – continua – le nomine? Non condizionano l’azione di “Una Buona Idea”, anche in consiglio comunale. Spero sia lo stesso per gli alleati”. Al vertice di ieri pomeriggio, c’è stata maretta e non tutti sono usciti soddisfatti. La nomina dell’imprenditore Francesco Trainito alla guida della Ghelas ha contribuito a spaccare il fronte. Gli “irriducibili” del sindaco stanno con lui e ormai sono la prima linea politica delle sue scelte, ma nel campo “arcobaleno” monta la diffidenza, anche se i “civici” sembrano non volere la rottura definitiva. “Ora, dobbiamo pensare al rendiconto 2018 e invito l’opposizione a dimostrare il senso di responsabilità che ha spesso richiamato – continua Sincero – non è un atto politico quello che domani arriva in aula, dato che non è legato né alla maggioranza né alla giunta Greco, ma è stato varato durante la fase commissariale. La mancata approvazione bloccherebbe i trasferimenti dal governo centrale”. Sincero, che non ha mai nascosto le interlocuzioni con il Pd e altri esponenti dell’alleanza, sa che gli “irriducibili” del sindaco, ma anche altri compagni di avventura, non gradiscono avere a che fare con una “corrente” interna. “Il dialogo c’è con il Pd e c’è con altri alleati – spiega ancora – ma non vedo nulla di strano. Noi siamo sempre aperti al confronto con tutti, compresa l’opposizione. Questo fronte non nasce per creare problemi al sindaco, ma anzi per rafforzarne l’azione”.