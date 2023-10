Pro-Schlein con i civici, progetto si allarga: “Siamo l’ala sinistra, Pd ha sbagliato allenatore”

Gela. Come già riferito in questi giorni, nel contesto del progetto civico che ha alla base il gruppo di “Una Buona Idea”, l’evoluzione è in corso anzitutto con un’apertura marcata ad una certa area di centrosinistra ma senza “veti” al dialogo “con chi intenda condividere un programma comune a partire dai temi della città”. Questa mattina, la dirigenza di “Una Buona Idea” ha ufficializzato l’adesione a “Civico Lab” di alcuni esponenti del Partito Democratico. I pro-Schlein hanno deciso di sostenere un percorso fuori dal partito locale, come hanno spiegato Giuseppe Favitta (già tra i responsabili provinciali del PD e neo coordinatore di “Civico Lab”) e Maria Ferrara che ha sostenuto la mozione Schlein ed è stata tra i dirigenti cittadini dem vicini all’ex segretario Guido Siragusa e al vice Licia Abela. “Siamo a casa e pronti a sostenere il progetto civico”, hanno detto. Comunanza di temi, un Pd che non ha risposto alle sollecitazioni del gruppo Schlein, un laboratorio di idee meno legato agli equilibri di partito e tavoli tematici per rilanciare una città in forte sofferenza, sono tutte componenti di una scelta che di fatto alimenta “l’ala di sinistra” dei civici. Nel gruppo, anche l’ingegnere Massimo Licata. “Una squadra moderna, facendo un parallelismo calcistico – ha sottolineato Favitta – non può chiamare ad allenare Trapattoni ma deve scegliere De Zerbi. Non c’è nessuna polemica ma con la vittoria alle primarie cittadine volevano imprimere una direzione diversa al Pd e non è stato possibile. Continuamo ad essere tesserati e non escludo che un domani possa esserci un progetto comune. Adesso, portiamo la nostra visione di città in un progetto civico”. Ferrara ha ribadito il concetto.