“Problema non sono i locali”, Giudice (Cgil): “Non è più tempo di campagna elettorale”

“È sotto gli occhi di tutti che l’assenza di politiche sociali e culturali vere, innovative, coraggiose, abbia, nei decenni, ingrossato le fila della delinquenza e della criminalità organizzata e che queste scelte non possano più essere rimandate. Nel 2020 – conclude Giudice – non è più possibile pensare di agire con soli strumenti repressivi, questo ruolo è già coperto dalle forze di polizia. Le ordinanze, se non a tempo, rischiano di danneggiare la parte buona della città creando terreno fertile per altre intrusioni malavitose. Non è più tempo di campagna elettorale, promesse per cavalcare l’onda emotiva della popolazione. È il tempo della strategia, delle scelte coraggiose, illuminate che guardino sul medio e lungo periodo per far sì che in futuro nessun onesto cittadino debba più sentirsi insicuro nell’andar a prendere un aperitivo al bar”. Un messaggio che chiaramente viene lanciato in direzione della politica locale.