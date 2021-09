“Problemi tecnici in laboratorio”, niente dati contagi Covid: un altro decesso in città

Gela. Il Covid, in città, fa un’altra vittima. Un paziente è deceduto nelle scorse ore. E’ l’ottantottesimo. La curva del contagio, però, continua a scendere e ora si attesta a 326 positivi. Un paziente è stato ricoverato in degenza ordinaria. Da Asp, però, fanno sapere che non è stato possibile indicare il dato dei nuovi contagi, delle ultime ventiquattro ore, per “problemi tecnici in laboratorio”, rispetto ai tamponi da processare. Un altro paziente gelese ha lasciato la rianimazione ed è ricoverato in malattie infettive.