Procedura d’esproprio mai ultimata, Comune ed ex Asi devono risarcire l’ex proprietaria

Gela. L’occupazione delle aree e una procedura di esproprio che non si è mai completata. Ad anni di distanza, tocca al Comune e all’ex Asi pagare il danno arrecato all’ex proprietaria dell’area che fu occupata per lavori legati all’agglomerato industriale. Sia il Tar Palermo che il Cga si sono già espressi, accertando il diritto al risarcimento. Comune e Asi dovranno pagare in parti uguali, ognuno per il cinquanta per cento.