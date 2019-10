Professionisti esterni e l’iter dei progetti, commissione avvia verifica: “Valuteremo se servono altre risorse”

Gela. Sono ritenuti cruciali, anche per lo sblocco di diversi cantieri edili. I progetti finanziati con il programma del Patto per il Sud e quelli garantiti con altre coperture, vanno monitorati. Probabilmente mercoledì, i consiglieri della commissione sviluppo economico avvieranno una verifica, anche sull’iter che dovrebbe portare in municipio diversi professionisti esterni, a supporto dei rup comunali. “Fin dall’inizio della nostra attività – dice il presidente della commissione Rosario Faraci – stiamo seguendo ogni procedura. Le riteniamo veramente strategiche. Adesso, c’è da valutare anche l’inserimento dei professionisti esterni, che dovranno supportare il lavoro dei rup dell’ente. Vogliamo capire se sono già stati individuati e se la procedura sta andando avanti. Inoltre, chiederemo se sono risorse sufficienti o se c’è la necessità di altre misure. Non ci interessano i nomi”. I dirigenti dell’ente hanno spesso sostenuto che il personale a disposizione non è sufficiente ad incanalare la mole di lavoro che si presenta ai tecnici, soprattutto per istruire i progetti del Patto per il Sud, ma anche altri iter molto complessi. “Ci risulta – aggiunge Faraci – che l’ufficio personale starebbe valutando la pubblicazione di un bando per l’assunzione di figure tecniche. Non parliamo di numeri rilevanti, ma è chiaro che bisogna far fronte alla necessità di rup e di tecnici a supporto dei progetti”.