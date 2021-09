Progettare con criterio per un verde pubblico decoroso

Gela. Intervenire sul decoro urbano programmando e progettando con criterio al fine di contrastare le conseguenze negative derivate da un’inadeguata progettazione del verde pubblico. Questo quanto emerso dal convegno “l’importanza della forestazione urbana per città sostenibili e più vivibili” al quale hanno preso parte diverse personalità come agronomi, forestali ed architetti con l’intento di avanzare riflessioni per migliorare il decoro urbano. Un contesto molto complesso, quello della città, nel quale le segnalazioni della totale inesistenza di decoro urbano sono quasi all’ordine del giorno. Una situazione che oramai si protrae da fin troppo tempo e alla quale l’amministrazione ha tentato di porre rimedio senza però raggiungere risultati soddisfacenti nonostante le potenzialità del territorio. “Abbiamo sempre lamentato un verde pubblico non più conforme con il nostro contesto urbano, seppur complesso e difficile, ma non abbiamo la bacchetta magica – dichiara l’assessore al decoro urbano, Giuseppe Licata – sul verde non si è programmato ma oggi vogliamo programmare e progettare anche attraverso un ragionamento che coinvolga l’intero comprensorio così da poter reperire tutte le somme necessarie”. A rimarcare la mancanza totale di pianificazione del verde pubblico, il responsabile della Ghelas, Francesco Trainito, il quale ha evidenziato come in città sussista il contrasto di aree ricche di verde pubblico e di altre in cui invece è totalmente assente. “Quello che ho rilevato è l’inesistenza di piani di manutenzione – afferma il responsabile della Ghelas – Ho, quindi, dato l’input di prevedere, durante la progettazione, dei piani di manutenzione fattibili per l’amministrazione che dovranno gestirli”.