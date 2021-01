Progetti a rilento, in municipio task force per arrivare a gare: 35 iter ad otto rup

Gela. I pochi cantieri avviati in città, coperti dai fondi del Patto per il Sud, di certo non bastano, anche per stare al passo con quello che era l’iniziale cronoprogramma. Molte procedure vanno a rilento, non solo a Palazzo di Città ma anche alla Regione. Nel tentativo di dare un’ulteriore svolta burocratica, è arrivata la decisione di costituire una “task force” in municipio. Così viene definita dal dirigente ai lavori pubblici Antonino Collura, che ha messo la firma sul relativo provvedimento. Il gruppo di lavoro sarà coordinato dall’architetto Raffaella Galanti e vedrà la presenza del geometra Luigi Buttiglieri e del ragioniere Emanuela Carfì. I funzionari del municipio avranno il compito di monitorare le procedure per giungere ai bandi di gara e all’affidamento dei lavori. Altri ritardi, probabilmente, potrebbero avere ricadute ancora più pesanti per l’ente, soprattutto in termini di progetti fermi e finanziamenti in bilico. Per mesi, a più riprese, è stato sostenuto che l’ente non ha personale sufficiente per portare avanti procedure, tutte legate ai progetti già finanziati o in via di definizione.