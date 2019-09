Progetti “Agenda Urbana”, confronto in commissione: professionisti per procedure

Gela. Si va verso una fase quasi operativa nelle procedure dei finanziamenti per i progetti che rientrano nel sistema dell’Agenda Urbana. Sono stati stanziati diversi milioni di euro e di recente l’amministrazione comunale ha definito una prima ricognizione, prevedendo una sorta di cronoprogramma. La vicenda viene monitorata dai componenti della commissione consiliare sviluppo economico. Nei prossimi giorni, dovrebbero tenersi nuovi confronti tra i consiglieri e i tecnici dei settori interessati alle procedure, a cominciare dallo sviluppo economico. Vengono tenuti in stretta considerazione tutti i passaggi burocratici che dovranno condurre alla scelta dei responsabili unici dei procedimenti e poi dei professionisti, che verranno incaricati di redigere materialmente i progetti e definire i budget di spesa, nell’ottica di non andare incontro ai ritardi, che come capitato in passato possano pregiudicare l’uso dei finanziamenti. Il presidente Rosario Faraci e i componenti Luigi Di Dio, Virginia Farruggia, Emanuele Alabiso e Pierpaolo Grisanti, hanno già avuto diverse interlocuzioni con i funzionari del Comune che stanno svolgendo le attività preliminari.