Progetti compensazioni, tavolo tecnico voluto da Greco: “Sono dossier ad alta priorità”

“Il progetto per il Banco Alimentare è sostanzialmente definito. Mancano gli ultimi adempimenti che – assicurano dal settore tecnico – saranno completati a breve. Nuovo impulso per una celere definizione è stato impresso anche all’iter progettuale per le chiese San Domenico Savio-Salesiani e Maria Santissima di Betlemme”. “Altra priorità – commenta il primo cittadino – riguarda il progetto Macchitella Lab. Nel corso dell’incontro, al quale ha preso parte anche il funzionario ingegnere Salvatore Lombardo, ho chiesto di valutare nel più breve tempo possibile sia la proposta inviata dall’Eni per la sistemazione esterna della zona che la stima dell’area di sedime. Su entrambi i punti ho accolto la massima disponibilità dei tecnici”. Le quattro iniziative messe in cantiere dall’amministrazione comunale sono finanziate con i fondi stanziati per gli interventi di compensazione previsti nel protocollo attuativo voluto da Eni, Comune di Gela e Regione Siciliana.