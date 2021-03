Progetti, Di Paola: “In questa fase non ci sono fondi per le compensazioni minerarie”

Gela. “Ad oggi, i fondi non ci sono. Il capitolo delle compensazioni minerarie in Regione viene rifinanziato ogni qual volta le società pagano quote per le attività estrattive svolte”. Il deputato regionale Nuccio Di Paola, dopo interlocuzioni con i funzionari che a Palermo si occupano di questi iter, conferma che allo stato non sono disponibili neanche potenziali fondi, ad esempio per coprire finanziariamente il programma, da circa cinque milioni di euro, che lo scorso anno l’amministrazione comunale aveva predisposto per interventi complessivi di manutenzione delle principali arterie viarie della città. Dovrebbe essere uno dei progetti per i quali si attende lo sblocco di somme. Qualche settimana fa, l’assessore ai lavori pubblici Ivan Liardi ha proprio spiegato, anche in consiglio comunale, che in Regione “le casse sono vuote”, riferendosi ai fondi delle compensazioni minerarie, che spettano alla città così come agli altri Comuni siciliani, sul cui territorio le compagnie estrattive svolgono attività. A sua volta, ha avuto incontri in Regione e ha detto di essere fiducioso rispetto ad un rifinanziamento. Ad inizio settimana, a conclusione di procedure che si erano allungate per la necessità di aggiornarle alle recenti modifiche del codice degli appalti, i tecnici del municipio hanno autorizzato l’avvio della fase di gara per alcuni dei progetti, finanziati con le somme delle compensazioni minerarie, già riconosciute dalla Regione. Per eventuali altri stanziamenti, invece, bisognerà attendere.