Progetti e finanziamenti, “Agenda Urbana” stringe per le gare: “Lavori appaltati Patto Sud”

Gela. Le polemiche politiche sono rimaste fuori dalle stanze del settore lavori pubblici. Questa mattina, in presenza degli assessori Romina Morselli e Terenziano Di Stefano, dei dirigenti, dei rup e dello staff dei professionisti di “Agenda Urbana” (ne fanno parte l’ingegnere Stefano Sammartino e gli avvocati Evita Lorefice e Sara Bonura), si è fatto il bilancio delle procedure in corso. “Agenda Urbana”, che ha da poco ottenuto il sì anche per la programmazione 2021-2027, è tra le poche in linea con i cronoprogrammi, in tutta l’isola. Criticità consistenti, infatti, si registrano in Comuni più grandi, mentre il gruppo tecnico che opera a Palazzo di Città, coordinato dal dirigente Antonino Collura e dall’assessore Di Stefano, ha da tempo chiuso la fase istruttoria. Tutte le attività sono concentrate adesso sulle gare, per le quali bisogna accelerare. Anche questa mattina, il punto di osservazione non è cambiato e strategicamente “Agenda Urbana” dovrà implementare le procedure di gara, per cercare di rispettare la scadenza finale del prossimo anno. In totale, il budget è di venti milioni di euro, suddiviso tra opere di efficientamento energetico, riqualificazione di strutture pubbliche, la realizzazione di un centro antiviolenza ma anche i progetti più consistenti per il costone della bretella Borsellino e per il polo dell’infanzia alla “Pirandello”. “Si tratta di una fase delicatissima nella quale non possiamo permetterci un’attività a due velocità differenti, piuttosto sarà necessario sincronizzare le attività tanto per i progetti da mandare in gara in tempo utile, quanto per lo studio della nuova programmazione che ha una dotazione di risorse maggiorata”, fanno sapere dal gruppo di “Agenda Urbana”.