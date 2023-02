Progetti e linee di finanziamento, lunga verifica dei revisori: accertamenti per le variazioni

Gela. Una disamina completa, durata diverse ore, su tutte le linee di finanziamento del Pnrr attivate da Palazzo di Città. I revisori hanno effettuato le verifiche propedeutiche alle variazioni di bilancio, che in municipio vanno approvate con una certa solerzia. E’ un passaggio già richiesto e necessario in una fase di assoluta incertezza finanziaria, rafforzata dalla mancanza di strumenti di bilancio. I revisori hanno condotto gli accertamenti tecnici, insieme al dirigente dell’unità speciale Pnrr Antonino Collura e alla funzionaria del settore bilancio Maria Concetta Bonfirraro, che segue proprio questi aspetti. La proposta per la relativa delibera di giunta è stata definita negli scorsi giorni. Bisognerà comunque rivederla, anche se in parte, pare a seguito di integrazioni documentali richieste dai revisori per uno dei progetti verificati. Non sono emerse comunque criticità e la giunta a stretto giro approverà le variazioni. “E’ stato condotto un controllo accurato – dice l’assessore al bilancio Mariangela Faraci – sono accertamenti necessari in questa fase. Ci sono linee di finanziamento per le quali è direttamente l’ente che eroga a rilasciare tutte le anticipazioni. In altre, invece, è il Comune che deve provvedere. La crisi finanziaria in atto ha reso necessario procedere con le variazioni, sulle quali stiamo lavorando per assicurare che si vada avanti”.