Progetti e vincoli, “rafforzare ufficio per i pareri”: amministrazione scrive a Regione

Gela. Sui vincoli e sugli aspetti ambientali di progetti, anche molto importanti per consistenza economica, ci sono tanti particolari che bisogna valutare. A fare da fronte quasi unico è l’ufficio della Riserva Biviere, gestita dalla Lipu, che si occupa dell’istruttoria di dossier progettuali e tecnici, per il rilascio dei pareri. C’è un solo funzionario a valutare decine di richieste che affluiscono periodicamente. E’ evidente che il peso delle attività istruttorie non possa essere retto con risorse così limitate. Questa mattina, c’è stato un confronto, in remoto. L’amministrazione comunale, come è stato confermato dal sindaco Lucio Greco e dal vice Terenziano Di Stefano, sta per scrivere alla Regione. “Servono più operatori – dice Di Stefano – c’è bisogno di un potenziamento di questo ufficio, che è a tutti gli effetti una struttura distaccata della Regione. Un solo operatore non può svolgere ogni attività, compreso lo studio di pratiche molto complesse per progetti che ricadono in aree sottoposte a vincolo. La Regione deve prendere contezza del fatto che la superficie delle aree vincolate, sul territorio locale, è molto estesa. Non si può far pesare tutto su un’unica persona, che tra le altre cose deve occuparsi anche della gestione della Riserva Orientata. Le risorse sono fin troppo limitate”. Se da Palermo non dovessero arrivare risposte favorevoli, allora l’amministrazione comunale metterà a disposizione un gruppo di tecnici, eventualmente anche esterni. Greco e Di Stefano sono convinti che si debba rafforzare l’intera struttura. Questa mattina, c’è stato un incontro, in remoto, con il senatore grillino Pietro Lorefice, con Emilio Giudice (della Riserva Biviere che materialmente si occupa di istruire le pratiche per i pareri) e con il dirigente Emanuele Tuccio.