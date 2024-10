Progetti, fine anno decisivo per chiudere gli iter: cantiere Montelungo verso l’avvio

Gela. In pieno dissesto, i progetti dei programmi di finanziamento sono prioritari a Palazzo di Città. Seppur le condizioni degli uffici, sotto il profilo numerico, siano preoccupanti, il settore lavori pubblici e quello che coordina il Pnrr, stanno cercando di definire il maggior numero di iter, entro fine anno. “Sono diversi i contratti in via di chiusura – dice l’assessore Luigi Di Dio – stiamo cercando di concludere prima di fine anno. In questo modo, ci mettiamo al riparo da eventuali tagli e potremo rispettare la scadenza del 2026 per terminare le attività e rendicontare”. I progetti di “Qualità abitare” sono al centro dell’attenzione, tra questi i lavori per il parco urbano all’Orto Pasqualello ma anche opere consistenti come quelle per l’area del sovrappasso di via Falcone, con annessa la zona archeologica, e l’appalto per la riqualificazione del mercato ortofrutticolo. Nei i prossimi giorni dovrebbe essere consegnato il progetto esecutivo per l’Orto Pasqualello che necessita di una messa in sicurezza preventiva, evitando le conseguenze registrate durante le piogge.