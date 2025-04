Progetti “Patto per il Sud”, nella riprogrammazione Psc tre per la città rimangono revocati

Gela. Vennero definanziati dalla Regione due anni fa, poiché non fu possibile formalizzare l’obbligazione giuridicamente vincolante entro la fine del 2022. Non ci sono spazi neanche nella riprogrammazione dei fondi Psc per l’area tematica “trasporti e mobilità”, appena “apprezzata” dal governo regionale. In totale, per i progetti dell’Officina della gioventù, del collegamento viario tra piazza Eleusi e la statale 115 e ancora per la riqualificazione urbana dell’area nord, nella zona del museo archeologico, con il “Patto per il sud” erano stati decretati quasi sette milioni e mezzo di euro. Con il passare del tempo e con la crisi finanziaria che si è abbattuta poi sul municipio, le procedure andarono incontro a tante vicissitudini, culminate nel dissesto. Non è chiaro se questi progetti potranno trovare collocazione in altri programmi di finanziamento. Nelle carte che accompagnano la delibera del governo regionale, i tre interventi per la città vengono confermati come “revocati”, sulla base inoltre di una delibera Cipees dello scorso anno.