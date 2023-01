Progetti Pnrr, Asp autorizza gli atti di gara per la centrale operativa di via Europa

Gela. C’è esigenza di rispettare le scadenze fissate per mantenere i fondi del Pnrr. Asp, dalla fine dello scorso anno, ha iniziato ad affrettare il passo per arrivare all’affidamento dei lavori di strutture previste anche in città, per cercare di attenuare il gap notevole dato dai tanti tagli ai servizi sanitari che si sono susseguiti nel tempo. Con i fondi del Pnrr, è in programma la realizzazione di una centrale operativa territoriale e di una casa di comunità, nell’area di via Europa nella disponibilità proprio dell’Azienda ospedaliera. Per i progetti in città e per quelli previsti a Mussomeli, San Cataldo e Caltanissetta, è stata disposta la pubblicazione degli atti di gara.