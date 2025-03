Progetti Pnrr, Corte Conti: “Gran parte in fase avanzata ma migliorare piattaforma e più personale”

Gela. Intorno ai progetti dei programmi di finanziamento, l’amministrazione comunale vuole costruire un riscontro concreto. Sono tra le priorità del sindaco Di Stefano e dei suoi alleati. I cantieri già partiti, come abbiamo più volte riferito, riguardano in primis il programma “Qualità abitare”. C’è un forte interesse verso la nuova programmazione 2021-2027 da espletare per il tramite dell’Unione dei Comuni. “Rigenerazione urbana” è invece la finestra che ha permesso di ottenere gli stanziamenti per la riqualificazione di Montelungo e del secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia, cantieri entrambi partiti. La sezione di controllo della Corte dei Conti regionale ha rilasciato un report che concerne la verifica sull’attuazione dei progetti coperti con fondi Pnrr. La disamina, appena pubblicata attraverso il referto della sezione di controllo, concerne la situazione al 30 giugno dello scorso anno. Tocca ciò che è stato fatto dall’ex amministrazione Greco. Schede e tabelle fanno richiamo a tutti i progetti in essere, per un totale di quasi 43 milioni di euro. Sono complessivamente ventisette gli interventi analizzati, con fondi Pnrr. Di questi, due risultano “cancellati”. La condizione dell’avanzamento finanziario convince di più, sulla base dei controlli condotti dai magistrati contabili. “La sezione ha registrato una altissima percentuale di risorse accertate pari a 38.626.674,21 euro, ovvero circa l’89,9 per cento del finanziamento totale (42.923.485,41 euro)”, si legge nella deliberazione. La soglia invece è molto più bassa quanto alle anticipazioni ottenute dal Comune. “Le anticipazioni ricevute dal Comune ammontano a 4.109.074,42 euro, una somma bassa rispetto al totale del finanziamento (poco più del 10 per cento delle risorse finanziate)”, viene precisato. I magistrati sottolineano comunque che “la maggior parte dei progetti si trova in fase di conclusione ovvero in altre fasi di avanzamento procedurale e nessun progetto si trova in stato di avvio”. La quota degli impegni è elevata, assai meno quella dei pagamenti. “Con riferimento agli impegni, complessivamente pari a 36.957.114,21 euro, gli stessi costituiscono il l’86,09 per cento delle risorse accertate. Invece, in relazione ai pagamenti, complessivamente pari a 1.340.168,00 euro, si evidenzia una percentuale molto bassa rispetto al totale degli accertamenti, infatti, gli stessi, costituiscono il solo 3,47 per cento delle risorse accertate”, riporta il referto. Una costante, segnalata proprio da Palazzo di Città alla Corte dei Conti, è la scarsa disponibilità di personale da assegnare alle procedure dei progetti. Una carenza che va avanti da anni e senza nuove assunzioni tenderà a diventare ancora più incombente.