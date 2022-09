Progetti, “stallo è preoccupante”: Di Stefano scrive al segretario generale

Gela. “Questo stallo inizia un po’ a preoccuparmi”. Il vicesindaco Terenziano Di Stefano, che dal momento dell’insediamento sta seguendo importanti procedure per i finanziamenti dei progetti, ha scritto una nota ufficiale, indirizzata al segretario generale Loredana Patti. Lo stesso segretario, infatti, a seguito di una riorganizzazione dirigenziale quasi obbligata, si sta occupando del settore lavori pubblici e dell’Autorità urbana. Nella nota, inviata inoltre al funzionario Antonino Collura che da dirigente ha seguito integralmente tutte queste procedure, l’assessore Di Stefano fa un elenco analitico di tutti i decreti di finanziamento già rilasciati in favore del Comune, per un totale di circa 187 milioni di euro. Somme che possono essere usate solo se si concretizzeranno tutte le procedure. “Ci sono delle scadenze precise e anche adempimenti da effettuare – aggiunge – penso alle integrazioni per il finanziamento Pnrr per l’asilo di via Albinoni o all’incarico per la progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione di Montelungo, che va presentata entro dicembre. Da circa due mesi, inoltre, il programma “Qualità dell’abitare” è fermo, con un finanziamento complessivo da trenta milioni di euro. Mi pare che in questo momento non ci sia molto coordinamento, per vari motivi”. Le linee progettuali seguite dall’amministrazione sono diverse, compreso il completamento delle procedure che erano rimaste in sospeso con il “Patto per il Sud”. “Agenda Urbana” è tra i capitoli che più di altri ha sviluppato progetti e finanziamenti, ma anche su questo versante c’è l’esigenza di arrivare alle gare. L’amministrazione comunale, sfruttando le possibilità del Pnrr, ha varato l’iter per la nomina di un dirigente, che si occuperà di un’unità speciale, dedicata solo alle procedure di finanziamento e ai progetti. Nel frattempo, però, il vicesindaco Di Stefano sta cercando di capire quale sia il modus operandi adottato attualmente negli uffici.