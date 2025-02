Progetti Unione, Irti: “Giorrannello alla ricerca di protagonismo, abbiamo lavorato tutti”

Gela. Nei prossimi giorni inizia una fase importante per i progetti destinati alla nuova programmazione 2021-2027. Saranno trasmessi al dipartimento regionale per andare avanti nelle procedure. In settimana, si è tenuto un nuovo confronto interno alla maggioranza che ha riunito la cabina di regia, con i riferimenti dei partiti e dei gruppi a sostegno del sindaco Di Stefano. All’attività di studio e verifica ha partecipato in diverse occasioni anche il consigliere di opposizione Armando Irti, componente del consiglio dell’Unione. Il cuffariano non ha gradito alcune esternazioni del civico Giorrannello, a sua volta consigliere dell’Unione. “Le parole espresse da Giorrannello sminuiscono l’operato dell’organismo al cui interno è stato nominato capogruppo per Gela, con il mio consenso e con quello del consigliere Lorena Alabiso. Il capogruppo dimentica di dire che l’attività di programmazione e valutazione dei progetti da attribuire al Fua nel territorio di Gela sono frutto di un’attività in simbiosi che è stata svolta in maniera costante dal consigliere Lorena Alabiso e da me. Le attività dell’organo – sottolinea Irti – e le votazioni sono frutto dell’intero organo, del quale pure il consigliere Giorrannello fa parte. Attribuendo solo a se i meriti sminuisce i componenti dell’organo nel suo complesso, non citando neppure le attività svolte dai consiglieri comunali di Niscemi e Butera, che ne fanno parte”.