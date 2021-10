“Progetto civico, nomi assessori pronti”, Greco: “Pd prima apre e poi mette paletti”

“Voglio ascoltare tutti e valutare le idee e le posizioni di quanti stanno dimostrando grande interesse nei confronti della programmazione strategica in atto, che nel nostro territorio si è vista raramente. Le consultazioni, lungi dal rimanere confinate nell’alveo politico, essendo il mio un progetto civico, stanno coinvolgendo il mondo sindacale, sociale e imprenditoriale, per allargare il perimetro delle forze in campo e dare maggiore vigore a tutto quello che, da qui alla fine della legislatura, c’è da fare e completare. Un sindaco – dice ancora – non può sottrarsi all’ascolto e alla valutazione del coinvolgimento di chi dimostri apprezzamento e interesse nei confronti dell’immane lavoro fatto in questi due anni e mezzo, e che voglia impegnarsi concretamente con un ingresso in giunta o semplicemente con un sostegno dall’esterno”. Il primo cittadino conferma lo spirito “civico” della sua esperienza amministrativa e non preclude nessuna soluzione. “Vero è che avevo annunciato che i tempi sarebbero stati brevi, ma tra i mille impegni a Catania, Palermo e Roma e l’attività amministrativa che, essendo gli assessori dimissionari, grava ora unicamente sulle mie spalle, inevitabilmente i tempi della verifica si sono dilatati. Io per primo ho urgenza di dare una giunta alla città, ma l’incontro e l’ascolto in questa fase sono essenziali. Non si preclude a nessuno l’ingresso in giunta, ma niente diktat, giochi e tatticismi. Non sto pensando al mio futuro politico, sto facendo il possibile per creare le migliori condizioni politiche e amministrative per affrontare e risolvere i problemi della città una volta per tutte. Chiunque voglia – conclude – con serietà e interesse, costruire dei percorsi per portare avanti il nostro programma, che neanche l’emergenza Covid ha fermato, è il benvenuto. Chi, invece, vuole farmi perdere tempo con la demagogia, no”. Il disegno politico dell’avvocato sembra chiaro, con assessori già individuati, ma a consultazioni ancora in corso, niente è da escludere, anche con un ampliamento della base civica o il coinvolgimento di tecnici. Di sicuro, le strade di Greco e del Pd non si incroceranno più.