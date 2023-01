“Progetto Greco finito”, Trainito: “Nessuna tutela dal segretario, FI lavora a proprio candidato”

Gel.a “Sicuramente, la speranza è che dall’Ars possa arrivare una norma in grado di dare una mano alla città e ai tanti Comuni siciliani in forte difficoltà finanziaria. Credo, però, che non sarà così facile. In ogni caso, per noi di Forza Italia il progetto del sindaco Greco è finito”. Il capogruppo consiliare azzurro Rosario Trainito, come tanti altri esponenti dell’assise civica, attende che la vicenda degli atti finanziari possa incanalarsi verso una soluzione. “Temo che ci siano fortissime possibilità che si vada al dissesto – aggiunge – so che agli enti locali in Regione ci sono importanti esponenti politici della Nuova Dc, che hanno riferimenti in città. Magari, potrà essere utile. E’ una questione molto complessa ma quello che mi fa più riflettere riguarda le decisioni assunte dal segretario generale che è anche dirigente ad interim al bilancio. Penso non abbia interesse alcuno a tutelare la città e l’assise civica. Si dovrebbero prendere le opportune decisioni, guardando altrove. Sostituire questo segretario generale, per me, sarebbe la soluzione migliore”. Le difficoltà per la tenuta finanziaria del municipio stanno limitando qualsiasi iniziativa più strettamente politica, anche nell’area di centrodestra, quasi interamente all’opposizione della giunta Greco. “Come Forza Italia ci stiamo muovendo per allargare il partito e strutturare la lista per le prossime amministrative. Forza Italia avrà una propria lista e penso che ci siano le condizioni per proporre un candidato a sindaco. Saranno decisioni da valutare insieme agli alleati. Non ci sarà mai più un sostegno a Greco. Forza Italia, uscendo dalla maggioranza, è stata coerente e sta ricostruendo un rapporto con il centrodestra locale. In questa fase, però, mi sembra di percepire che non ci sia una vera discussione in atto per un progetto forte di centrodestra. Sarebbe utile iniziare ad affrontare il tema. Il nostro coordinatore provinciale Michele Mancuso segue costantemente il territorio ed è spesso presente in città. Noi non ci tiriamo indietro”.