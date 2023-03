Progetto Pnrr su tratta ferroviaria, consiglio deve esprimersi: convocata seduta

Gela. Il pronunciamento richiesto al consiglio comunale, fino ad ora, non era stato rilasciato. Il presidente Salvatore Sammito ha convocato l’assise civica per domani, proprio rispetto al parere da emettere. La Regione, negli scorsi mesi, ha disposto la nomina di un commissario per la tratta che passa dal territorio locale e riguarda un progetto di Rete ferroviaria italiana. Uno degli interventi del programma Ertms tocca anche aree comunali ma fino ad oggi, nonostante le scadenze fissate dalla Regione, il consiglio comunale non si era mai espresso, così come invece prevede l’iter. Si tratta di opere di “interesse statale o regionale non conformi alle prescrizioni e ai vincoli degli strumenti urbanistici”.