Progetto RfI sulla rete ferroviaria, fondi del Pnrr ma manca voto consiglio: nominato commissario

Gela. La rete ferroviaria locale, da anni, è quasi del tutto assente. Viene poco usata, mancata di collegamenti capillari e soprattutto ad oggi non ha mai ricevuto i necessari investimenti per un’implementazione vera. Attraverso i fondi del Pnrr, la società Rete ferroviaria italiana sta investendo su diverse tratte, anzitutto per collocare sistemi innovativi e renderle più sicure. Uno degli interventi del programma Ertms passa anche dalle aree locali ma fino ad oggi, nonostante le scadenze fissate dalla Regione, il consiglio comunale non si è mai espresso, così come invece prevede l’iter.