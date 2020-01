Progetto tangenziale da rivedere? Sammito: “Avviare i lavori abbiamo bisogno di infrastrutture”

Gela. “Sulla tangenziale ad un’unica corsia non bisogna perdere altro tempo”. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito ritorna sui dubbi sollevati dal viceministro Giancarlo Cancelleri, che ha fatto riferimento ad un progetto, quello della tangenziale da 316 milioni di euro, che però sarebbe troppo vetusto e limitativo, con un’unica corsia. “Il viceministro ha spiegato che secondo lui questo progetto andrebbe rivisto – dice Sammito – con una doppia corsia, ma io ritengo che in una città che ha fame di opere ed infrastrutture, con una disoccupazione fra le più alte d’Italia, non si debba perdere un giorno in più. La modifica implicherebbe un iter che, tra espropri e autorizzazioni, farebbe slittare la realizzazione di parecchi anni”.