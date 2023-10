Progressisti, civici e pro-Greco battono centrodestra, passa mozione sul reddito di cittadinanza

Gela. Sulla mozione a difesa della misura del reddito di cittadinanza, in serata in aula, il pronostico politico è stato sovvertito. Progressisti, civici e pro-Greco (seppur non in maniera compatta), sono riusciti a far passare l’atto, portato in aula dalla grillina Virginia Farruggia. L’esponente pentastellata si è trovata davanti al fuoco di sbarramento del centrodestra. Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Dc, hanno esposto una linea del tutto contraria al modello, considerato fonte di violazioni e “lavoro nero”. Per il meloniano Salvatore Scerra “non è il consiglio comunale la sede opportuna per discutere un atto di questo tipo”. “Cosa dovrebbe fare il sindaco?”, ha aggiunto. Il centrodestra ha bollato la mozione “come politica”, finalizzata solo “alla campagna elettorale del Movimento cinquestelle”. I partiti alla fine hanno messo insieme però solo otto voti contrari alla mozione (compreso quello dell’assessore pro-Greco Salvatore Scerra). L’assenza di alcuni pezzi di area centrodestra, al momento della conta finale, ha inciso sull’esito del voto. La grillina Farruggia e gli altri consiglieri di “Unità progressista” ma anche i civici di “Una Buona Idea”, gli autonomisti e altri pro-Greco, hanno fatto segnare dieci sì. La mozione a difesa del reddito di cittadinanza è stata approvata nonostante il governo nazionale abbia ormai di fatto messo in “naftalina” questa soluzione, optando per il percorso del reddito di inclusione.