Progressisti e civici si stringono a Di Stefano, Donegani: “È un governo di centrodestra”

Donegani invece fa sapere che nessun consigliere vicino a “PeR” potrà mai sostenere il sindaco Di Stefano, nell’agone delle provinciali di secondo livello. “Le provinciali si profilano come la prosecuzione di questo trasversalismo politico, a cui “PeR”, per coerenza, non parteciperà, non riconoscendo nessuno degli attuali candidati alla presidenza come espressione dell’area progressista o comunque di centrosinistra. I nostri rifermenti nei consigli comunali, con i quali “PeR” dialoga in modo diretto o in federazione, siamo certi che non potranno sostenere nessuno dei candidati attualmente in campo, almeno fino a quando questo scenario non dovesse mutare”, conclude.