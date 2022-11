Progressisti: “FdI, FI e Pd peggio della prima Repubblica, chi ha eletto Greco vuole togliersi il fango”

La frattura sulla mozione di sfiducia è stata netta e secondo il centrodestra l’attesa dei progressisti è da intendersi come un sostegno all’amministrazione comunale. Nulla di tutto questo, per i consiglieri del fronte progressista che fanno “i nomi”. “Tanti sono stati i colleghi consiglieri protagonisti di voli pindarici che neppure nella prima Repubblica si registravano e una parte di loro ora vorrebbe vestirsi di nuovo e da illibato dopo aver condiviso delibere e scelte che di fatto hanno collocato indietro la sesta città della Sicilia, affossandola. La nostra città, ovviamente merita rispetto innanzitutto per chi la rappresenta, così come merita la verità ogni giorno e in ogni ora. Chi ha chiesto e ottenuto incarichi dal sindaco e dalla giunta? Chi ha avuto i propri assessori in questa amministrazione? I rappresentanti dei partiti che l’hanno sostenuta e composta e che adesso vorrebbero ergersi a paladini del nuovo e del futuro. Basta cambiare simbolo di partito per essere nuovi? – continuano – basta saltare da uno schieramento all’altro per far dimenticare alla città lo scempio compiuto? Forse al circo ma non in politica, questa sconosciuta. Chi ha eletto e sostenuto questa amministrazione ha le stesse responsabilità e allora fuori i nomi. Fratelli d’Italia non rappresenta il nuovo solo perché sono al terzo gruppo consiliare e all’ennesimo schieramento. Forza Italia non si traveste da vergine solo perché abbandona la nave che affonda. Al Pd non basta chiedere scusa dopo essersi camuffato e alleato con il centrodestra solo per ricordare a sé stesso di esistere e restare nella stanza dei bottoni. Non sono i simboli a fare un partito ma gli uomini e le donne che lo rappresentano”. La grillina Farruggia, l’esponente di Rinnova Ascia e l’indipendente Giudice fissano un confine politico, né con Greco né con l’ex maggioranza trasformata in opposizione e del tutto distanti dal centrodestra. “Tutta questa è la verità e non basta un saltello da un partito all’altro per nasconderla”, concludono.