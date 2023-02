“Progressisti non significa chiudere ad altre forze”, Alario: “Pd? Si può dialogare ma di progetti”

“Il Pd è impegnato nella fase congressuale – dice ancora Alario – è un partito importante e serio. Ora, mi pare di capire sta intraprendendo un percorso di rinnovamento e se vorranno porre le basi per un confronto noi ci siamo. Ripeto, non siamo per escludere ma per includere. Chiaramente, il confronto va fatto su progetti concreti e non sui candidati. Non ci interessano i pacchetti preconfezionati. Le primarie del Pd? Noi non andremo a votare. Non ha senso. Non facciamo parte del Pd”. Dallo scorso anno, in consiglio comunale, “Rinnova” e il Movimento cinquestelle, insieme al gruppo che fa riferimento al vicepresidente dell’assise civica Paola Giudice, hanno rafforzato la collaborazione, poi sfociata nell’intergruppo “Unità progressista”. Alario ribadisce l’importanza strategica di questo passo, che delinea anzitutto l’area di centrosinistra, ma fa capire che il fronte può essere ancora più ampio, senza chiudere la porta neppure al Pd.