Proiettile a funzionario comunale, indagine sull’intimidazione: due dal giudice

Gela. L’inchiesta si è mossa parallela a quella sulla presunta corruzione per le forniture idriche dal punto di approvvigionamento comunale di Montelungo. Per i pm della procura, i due coinvolti sarebbero dietro anche all’intimidazione ai danni di un funzionario di Palazzo di Città, che alcuni anni fa ricevette una busta, contente un proiettile. Gli inquirenti non escludono che il funzionario avesse individuato anomalie nella gestione delle forniture idriche, dal punto comunale di Montelungo. Forse, per questa ragione un altro dipendente municipale, Rosario Moscato, e Gaetano Cassarà, titolare di una ditta di autobotti per le forniture idriche, il prossimo febbraio dovranno presentarsi davanti al giudice del tribunale. I pm della procura avevano già formalizzato la richiesta di giudizio, confermando l’accusa di minacce. Ad inizio settimana, invece, per entrambi si è tenuta l’udienza preliminare sulla presunta corruzione.