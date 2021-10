Promozione, Gela FC tenta la fuga con il Vittoria al Presti

Gela. Il Gela FC, conclusi gli allenamenti della settimana, è adesso pronto a scendere in campo e disputare la settima partita di andata del Campionato di Promozione. La squadra di mister Evola, sin da inizio campionato, ha testato il proprio livello di preparazione riscuotendo diverse soddisfazioni nel corso delle 6 sinora disputate. Domani pomeriggio alle 15, allo stadio Vincenzo Presti, un ulteriore banco di prova per i gialloneri che dovranno scendere in campo per affrontare il Vittoria. Anche per questa partita, però, Iannizzotto e Sammartino restano nell’elenco degli indisponibili.