Promozione, il Gela FC si fa rimontare dal Modica: al Presti finisce 3-3

Gela. Una occasione sprecata. Non ci sono dubbi per il Gela FC, che avrebbe potuto tranquillamente portare a casa tre punti e la terza vittoria consecutiva. Gialloneri delusi dopo il 3-3 al Presti contro Il Modica, che conquista il primo punto stagionale. Modica in vantaggio dopo tredici minuti con Kebbeh che sorprende la difesa giallonera. Al 16’ espulso la svolta della partita. Il difensore del Modica Musso viene espulso e su calcio di rigore Tony Scerra riporta la gara in parità. Sulle ali dell’entusiasmo e con l’uomo in più i ragazzi di Evola trovano il gol del vantaggio al 35’ con Giaquinta con un colpo di testa su assist di Alabiso-

Nel secondo tempo succede l’imprevedibile. Dopo nove minuti ancora Scerra trova il gol e la doppietta personale su calcio di rigore. La partita sembra oramai indirizzata verso il successo ma il Modica con l’uomo in meno esce fuori approfittando di un calo giallonero.