Promozione, la Vigor Gela cerca il tris contro l’Acicatena

Gela. In casa Vigor Gela è tempo di forze fresche. Nell’ultima settimana, il direttore sportivo Simone Pardo ha messo a segno tre colpi di mercato. La società biancazzurra ha ufficializzato il centrocampista Mpeng Jessim, nato nel 2001 e proveniente dal vivaio del Lille, così come l’attaccante Edivaldo Do Nascimento. Anch’egli è stato preso dal settore giovanile del club di Ligue 1 e anche lui è nato nel 2001. Cambia, però, il ruolo in campo.