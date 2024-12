Promozione, la Vigor ospita il fanalino di coda Aci e Galatea

Gela. Ultima giornata del girone d’andata del torneo di Promozione per la Vigor Gela, che si prepara per il confronto con l’Aci e Galatea. Gara di scena al “Vincenzo Presti” per il club caro a Cristian Paradiso, guidato per la terza gara di fila da Fabio Campanaro, giocatore-allenatore dei biancazzurri. Banco di prova fondamentale per i gelesi, ancora in zona playoff e con l’obiettivo di chiudere nel migliore dei modi la prima parte della competizione contro l’ultima classificata.