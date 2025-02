Promozione, posticipata per lutto cittadino la gara fra Niscemi e Città di Canicattini

Niscemi. Rinviata la gara in programma per oggi fra Niscemi e Città di Canicattini. Il sindaco Massimiliano Conti ha indetto il lutto cittadino in ricordo della piccola Aurora Pitino, venuta a mancare martedì mattina in seguito ad un grave incidente stradale. Per questo motivo la gara prevista per oggi al “Pino Bongiorno” non verrà disputata.