Promozione Ssd Gela, Greco e Malluzzo: “Con fondi Pnrr nuovi interventi per lo stadio”

Gela. Una domenica allo stadio per il sindaco Lucio Greco e gli assessori Terenziano Di Stefano e Cristian Malluzzo. E’ stata la domenica della festa e della promozione, di quel salto di categoria tanto a lungo inseguito e sognato dalla Ssd Gela, alla quale vanno le più sincere congratulazioni da parte degli amministratori. Al di là del risultato, che ha visto i padroni di casa imporsi con un netto 4-0 sugli ospiti, è stata una sfida che ha regalato non poche emozioni. Di gioia senz’altro, ma, purtroppo, anche di paura, per l’incidente del portiere biancazzurro Antonino Vedda, che si è scontrato con un compagno ed è finito a terra, perdendo i sensi. “Per fortuna, si è risolto tutto nel migliore dei modi, e il giocatore, in nottata, dopo gli accertamenti e la tac, ha lasciato l’ospedale “Vittorio Emanuele”. A lui vanno i nostri migliori auguri di una totale e veloce guarigione e un ringraziamento per come ieri si è speso in campo”, hanno dichiarato il sindaco e l’assessore Malluzzo, che, al termine della partita, hanno partecipato ai festeggiamenti con la squadra e con la società. Gli amministratori hanno colto l’occasione del match per un confronto con la società e con i tifosi della curva “Boscaglia”, incentrato sulle condizioni dello stadio “Vincenzo Presti” e sugli interventi che l’amministrazione comunale intende avviare.