Promozione, Vigor e Niscemi ospiti di Acicatena e Santa Croce

Gela. Impegnate domenica pomeriggio Vigor Gela e Niscemi, che affronteranno Acicatena e Santa Croce fuori dalle proprie mura amiche. Difficile ottenere un buon piazzamento in chiave playoff per i biancazzurri, lontani cinque punti dal quinto posto ma con una gara in meno. In compenso, la zona playout dista nove punti.