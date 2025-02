Promozione, Vigor sconfitta dall’Acicatena: Niscemi avanti, battuto il Santa Croce

Gela. Disfatta per la Vigor Gela in casa dell’Acicatena, che ha la meglio sui biancazzurri per 2-0. Si tratta della seconda sconfitta consecutiva per il club di Cristian Paradiso, ormai parecchio distante dalla zona playoff viste le sei gare rimaste da giocare (sette per la Vigor, che dovrà recuperare la gara contro il Santa Croce annullata, la scorsa domenica, per via delle avverse condizioni meteorologiche).