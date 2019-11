Promozioni su strisce blu e aperture domenicali in centro, commercianti lanciano proposte Natale

Gela. Confcommercio non vuole sorprese in vista del periodo clou per gli esercenti, quello del Natale. Dal direttivo dell’associazione di categoria, che adesso ha costituito un coordinamento solo per il centro storico, arrivano proposte che vanno incontro non solo agli esercenti ma soprattutto ai clienti. Anzitutto, aperture domenicali dall’1 dicembre e fino al 5 gennaio. Sulle strisce blu, arriva un’ipotesi per i commercianti applicabile nel periodo natalizio. L’hanno ribattezzato “parcheggia gratis”. “I punti vendita aderenti al circuito Csg Confcommercio, in occasione di un acquisto che superi i 25 euro rilasceranno al cliente un ticket che vale un’ora di parcheggio – si legge in una nota del presidente Fipe Paolo Grimaldi – rimborsando al cliente la sosta a pagamento delle strisce blu, considerata esosa. Il ticket è circolare ed è spendibile in qualsiasi parcheggio. L’obbiettivo è sviluppare gli acquisti nel centro storico, il consumatore si avvantaggerà con un portafoglio di “ticket” che gli permetterà soste agevoli e gratuite. La promozione del progetto avverrà tramite inserzioni su quotidiani, locandine esposte dagli associati, vetrofanie poste all’ingresso dell’esercizio”. Confcommercio attende che Ghelas renda fruibile almeno la terrazza del parcheggio Arena e chiede che possa essere usata gratuitamente, almeno fino al 6 gennaio.