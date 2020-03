“Pronti a cucinare gratuitamente per chi ha bisogno”, Borchio: “Possiamo farlo nei centri cottura”

Gela. E’ pronto a cucinare per chi non riesce ad avere neanche lo stretto necessario. Daniele Borchio è un cuoco di professione (fa parte dell’Associazione internazionale professionisti ospitalità) e in passato ha anche operato nel settore della refezione scolastica comunale. Con lo stop di tutte le attività, lui e tanti suoi colleghi sono rimasti fermi. Ora, sono disposti a dare una mano, gratuitamente. “La proposta l’ho lanciata anche attraverso i social – spiega – basta che ci mettano a disposizione i centri cottura comunali e i beni di prima necessità. Al resto, ci pensiamo noi. Ci sono tanti colleghi che sono pronti a mettersi a disposizione. Anche la distribuzione, con tutte le precauzioni previste, non sarà un problema. Potrà essere effettuata da tanti di noi”.