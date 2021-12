Pronto soccorso con pochi medici e malattie infettive fermo, ospedale a mezzo servizio

Gela. L’attenzione, sempre molto concentrata sull’emergenza Covid che in città sta riemergendo con numeri preoccupanti, rischia però di rendere ancora più sfocata la vera e propria tenuta dei servizi all’ospedale “Vittorio Emanuele”. Anche in questi mesi, la Regione pare maggiormente interessata ad altri poli ospedalieri dell’isola. Mentre, solo pochi giorni fa, è stata annunciata l’ennesima procedura in Regione per un nuovo ospedale in città, in quello attuale le cose non vanno per nulla bene e il management sembra non preoccuparsene troppo, ad iniziare dalla direzione sanitaria del nosocomio. Sono solo cinque i medici disponibili al pronto soccorso, che è uno dei nodi cruciali dell’intera struttura di Caposoprano. Una carenza che preoccupa, non solo gli operatori ma anche i pazienti, costretti anche ad attendere per ore, nonostante l’impegno profuso dai pochi medici e dal personale ridotto ai minimi.