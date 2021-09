Pronto soccorso Covid al palo, commissione in ospedale: Trainito, “ora sopralluogo”

“Il pronto soccorso infettivologico doveva essere consegnato entro fine maggio – spiega Trainito – ci dicono che è pronto da mesi, ma in realtà non si vede partire nulla, di conseguenza ho chiesto ai colleghi di fare un sopralluogo in modo da constatare con i nostri occhi la realtà dei fatti anche perché con l’arrivo dell’inverno il rischio dell’aumento dei contagi potrebbe generare il solito caos, che si potrà evitare con un pronto soccorso infettivologico pronto. Mi sentirò con il direttore sanitario del nosocomio per programmare al meglio il giro. La commissione inoltre sarà presente per altri sopralluoghi, in maniera costante, per garantire ai nostri cittadini massima sicurezza ed efficacia perché con la salute non si scherza”. Il management di Asp aveva dato rassicurazioni ma i servizi stentano a partire.